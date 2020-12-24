الأهلي ينتظر منافسه.. الفيفا يكشف موعد قُرعة كأس العالم للأندية

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النقاب عن موعد بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقررة في شهر فبراير المقبل.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة بين 1 وحتى 11 فبراير، على ملاعب أحمد بن علي وخليفة الدولي وملعب المدينة التعليمية.

وقرر الفيفا إجراء القرعة يوم 19 يناير، عقب اكتمال عقد البطولة، والتي يتبقى لمعرفتها، بطل بطولة أميركا الجنوبية "كوبا ليبرتادوريس".

وسيبدأ الدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف، مشواره في البطولة بالمباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 1 فبراير، عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي للدوحة، في استاد أحمد بن علي، الذي أُعلنت جاهزيته الأسبوع الماضي.

وستشهد البطولة أيضا مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف، والأهلي بطل إفريقيا، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا.