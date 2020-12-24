كومان يعلق على ثنائية ميسي وبيدري في برشلونة

علق الهولندي رونالد كومان لبرشلونة الإسباني على ثنائية ميسي وبيدري في برشلونة.





وقال كومان عقب تحقيق فوزه الأول مع برشلونة خارج أرضه منذ أول أكتوبر الماضي في تصريحات صحفية :"بالنسبة لهذه المباراة، فقد قمنا بتغيير طريقتنا للحصول على أمان أكبر في الخلف، والاستفادة بأكبر شكل ممكن من الظهيرين".





وأضاف:"في الوقت ذاته، كان بوسعنا بناء الهجمات دون أي مشكلات والاستحواذ طويلا على الكرة وحصل اللاعبون على فرصة للظهور بين الخطوط، لقد تابعنا فريقا أجاد اللعب وأظهر تركيزه الكبير، كما صنعنا الكثير من الفرص".





وعن استبعاد كوتينيو وجريزمان المنضمين معا مقابل 280 مليون يورو بدون نجاح في ترك بصمة مؤثرة مع البرسا، علق كومان قائلاً :"هذا يعني أننا نملك تكاملا كبيرا في فريقنا ولدينا تشكيلة قوية جدا".





وتابع:"بيدري لاعب جيد جدًا، عندما يلعب بشكل أكبر في قلب الملعب وبين الخطوط وتعاونه مع ميسي والآخرين كان مميزا".





واختتم كومان تصريحاته قائلاً:"إنه يلعب بشكل رائع ويعمل بجدية كبيرة وهو مهم لنا أيضًا عندما لا يستحوذ على الكرة ويبدو أنه يلعب براحة كبيرة".