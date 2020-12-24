مسئولو "الإسكان" يتفقدون وحدات الإسكان الاجتماعى وأعمال المرافق بمدينة السادات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروعات مدينة السادات، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك فى إطار دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها، ومن بينها مشروعات الإسكان الإجتماعي والمرافق بالمدينة.

 

واستهل مسئولو "الإسكان" جولتهم،  بتفقد مشروع تنفيذ 1740 وحدة سكنية بحى الفردوس ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات للوحدات، وجارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة بنسبة إنجاز 97%، كما اطمأن مسئولو الوزارة على أعمال ربط العمارات بالمرافق اللازمة من (مياه – صرف – كهرباء)، لتكون الوحدات جاهزة للتسليم فى خطة 2020/12/30.

 

كما تفقد مسئولو "الإسكان"، مشروع محطة محولات الحى المتميز، وتشمل محولات كهرباء ذات الجهد الفائق ومحولات ذات الجهد العادى وأبراج الدخول والخروج وخلايا الجهد المتوسط التى تغذى الحى المتميز، وحى الزيتون والمناطق السكنية (14 ، 21 ، 22  ، 29 ).

 

كما أعطى مسئولو " الإسكان"، تعليمات للشركات المنفذة لعقود الإسكان الاجتماعى بسرعة الانتهاء من باقى الأعمال الخاصة بتنسيق الموقع بالمشروع، حتى يتم إرسال بيانات الوحدات لصندوق "الإسكان الاجتماعي" لتسليمها للمواطنين المستفيدين تباعا.

 

وأشاد مسئولو "وزارة الإسكان" بالجهد المبذول فى العمل بالمشروعات التى شملتها الجولة، مطالبين ببذل مزيدٍ من الجهد، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية  بالمشروعات فى التوقيتات المحددة.

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مدينة السادات الاسكان الإجتماعي

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