ديوكوفيتش يقترب من تحطيم رقم فيدرر التاريخي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أسابيع قليلة تفصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم من تحطيم إنجاز تاريخي لغريمه السويسري روجيه فيدرير حيث بات ديوكوفيتش اللاعب الثاني في التاريخ الذي يصل للأسبوع رقم 300 في صدارة التصنيف العالمي.


ويتأخر دجوكوفيتش على فيدير بواقع عشرة أسابيع فقط حيث كان السويسري هو صاحب الرقم القياسي برصيد 310 أسبوع وتبدو حظوظ نوفاك كبيرة في تحطيم رقم فيدرر.


وتمكن نوفاك صاحب الـ33 عاما، من الوصول لهذا الرقم، بعد مشاركته في257 بطولة، بينما وصل فيدرر إلى هذا الرقم بمشاركته في 362 بطولة.

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