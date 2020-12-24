مصنع "300 حربي" يعلن إنتاج أول رشاش مصري 100% (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس طارق عزت، رئيس شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة مصنع 300 حربي، إنه تم افتتاح المصنع في 2020 بحضور الرئيس السيسي، وهو ما اعطى دفعة كبيرة للعمال لاستكمال أعمالهم. 

وأشار "عزت"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المصنع يتكون من 4 قطاعات رئيسية لتصنيع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والذخائر والمتفجرات، موضحا أن كافة العمالة بالمصنع مصريين.

وأضاف أن هناك خطة مستمرة لتدريب العاملين والمهندسين بالمصنع، لافتا إلى أن منتجات المصنع العسكرية تكون بمواصفات عالمية، حيث تم إنتاج الرشاش المتعدد وهو أول منتج مصري 100%. 

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