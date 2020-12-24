مصنع "300 حربي" يعلن إنتاج أول رشاش مصري 100% (فيديو)

قال المهندس طارق عزت، رئيس شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة مصنع 300 حربي، إنه تم افتتاح المصنع في 2020 بحضور الرئيس السيسي، وهو ما اعطى دفعة كبيرة للعمال لاستكمال أعمالهم.





وأشار "عزت"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المصنع يتكون من 4 قطاعات رئيسية لتصنيع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والذخائر والمتفجرات، موضحا أن كافة العمالة بالمصنع مصريين.



