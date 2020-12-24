روسيا: 635 وفاة جراء كورونا والإصابات تلامس الـ30 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، اقتراب حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد من عتبة الـ30 ألفا، لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وقد رصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، في تقريرها اليومي، 29935 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 27250 إصابة في اليوم السابق، ما حطم الرقم القياسي السابق (29350 إصابة) الذي يعود إلى 21 ديسمبر.

ووفقًا لروسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (8203 حالات، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3756 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15.1% من المرضى الجدد.

وشهدت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا قفزة غير مسبوقة أيضا، برصد 635 حالة وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال اليوم الأخير (مقابل 549 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 26890 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و963688 إصابة مؤكدة، منها 53096 حالة وفاة، و539735 حالة نشطة، ومليونان و370857 حالة شفاء.