درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات ومدن مصر، حيث تسجل العظمى بالقاهرة 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن العظمى بسوهاج تسجل 22 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية صباحا، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

ويسود البلاد أمطار خفيفة على  مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

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