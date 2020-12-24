ارتفاع أسعار "الدولار" في بداية تعاملات اليوم الخميس24-12-2020 بالبنوك

حققت اسعار الدولار ارتفاعات طفيفة في بداية تعاملات اليوم الخميس 24-12-2020 مقابل الجنيه في بعضا من البنوك.

وارتفع سعر الدولار في بنوك كلا من بنك عودة بقيمة قرشا ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع، كما زاد في بنك مصر ايران ليصل إلى نفس المستويات.

وعلى صعيد باقي البنوك المصرية فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في كلا من البنك الأهلى اليوناني وكريدي اجريكول والبنك العربي الافريقي وبنك التعمير والاسكان عند مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.