الصناعة: فريق فني يزور السوق العراقي لمعرفة احتياجاته من السلع

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
وزيرة الصناعة والتجارة
وزيرة الصناعة والتجارة
أحمد الشيخ
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اعلنت  نيفين جامع  وزيرة التجارة والصناعة انه تم التنسيق مع وزيري التجارة والصناعة بدولتي الاردن والعراق على بدء الخطوات الفعلية لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الثلاث وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية والاردنية والعراقية حيث سيتم خلال الايام القليلة المقبلة ايفاد فريق فني مصري الى دولة العراق وبمشاركة من السفارة الاردنية بالعاصمة بغداد للوقوف على احتياجات السوق العراقي سواء فيما يتعلق بتأهيل المصانع العراقية واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وكذا الوقوف على احتياجات السوق العراقي من السلع والمنتجات

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة  عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع  مها علي وزير الصناعة والتجارة الاردنية والسيد منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، وذلك بمشاركة  طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون الاتفاقيات والتجارة الخارجية والعلاقات الدولية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور/ احمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة

وقالت الوزيرة ان هذا الاجتماع يأتي كنتيجة للزيارة التي قام بها الوزيران الاردني والعراقي لمصر مطلع الشهر الجاري والتي تم خلالها التأكيد على اهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين الدول الثلاث، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وبصفة خاصة في المجالين الصناعي والتجاري.

واشارت جامع الى انه تم تحديد عدد من القطاعات المستهدفة للتعاون المشترك ومن بينها الصناعات الدوائية بما فيها الادوية البيطرية والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والجلود والسيراميك، هذا فضلاً عن دراسة اقامة معرض دائم للمنتجات المصرية والاردنية في العاصمة بغداد

وفي هذا الاطار اتفق الوزراء على اهمية تيسير حركة التجارة ورفع القيود والمعوقات التي تحول امام انسياب التجارة البينية المشتركة، وذلك من خلال منح معاملة تفضيلية لنفاذ المنتجات لاسواق الدول الـ3.

كما استعرض الاجتماع التطورات الخاصة بانشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والاردن والتي يمكن ان تكون نقطة ارتكاز لتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الـ3 مع الاستفادة من الخبرة الصناعية المصرية في انشاء وادارة المناطق والمجمعات الصناعية، وذلك بهدف اقامة شراكات صناعية بين رجال القطاع الخاص في كل من مصر والعراق والاردن وهو الامر الذي يعد نواة لايجاد اتحاد صناعي عربي على المستوى الاقليمي.

ومن جانبها اكدت السيدة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة الاردنية حرص الحكومة الاردنية على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر والعراق وبدء خطوات تنفيذية على ارض الواقع، خاصة في ظل الارادة السياسية والتوافق بين الحكومات الامر الذي ينعكس على تعزيز التعاون في المجالين التجاري والصناعي خلال المرحلة القريبة المقبلة.

واشارت الى اهمية التوصل الى اتفاق عام يحدد أطر التعاون المشترك وبصفة خاصة في القطاعات المستهدفة والتي تم التباحث حولها خلال الاجتماع، مؤكدةً في الوقت ذاته على اهمية الربط الاليكتروني بين اجهزة الجمارك في الدول الثلاث لتسهيل عملية التبادل التجاري وتسيير حركة التجارة.

وبدوره أكد السيد منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي ان بلاده حريصة على الانفتاح على السوقين المصري والاردني وبدء خطوات عاجلة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي خاصة في ظل تطلع الحكومة العراقية الى استعادة علاقاتها الاقتصادية القوية مع كافة الشركاء وبصفة خاصة على المستوى الاقليمي والعربي.

ولفت الى ان النتائج الايجابية التي تم التوصل اليها خلال لقائه بوزيرة التجارة والصناعة المصرية بالقاهرة تمثل نقطة ارتكاز لبدء شراكات صناعية وتجارية اقليمية بين رجال القطاع الخاص وبدعم من حكومات الدول الـ3، موجهاً الدعوة للوزيرتين لترأس الوفد الفني الذي سيقوم بزيارة بغداد قريباً بهدف الوصول الى اتفاق مباشر لبدء عمليات التنفيذ في اقرب وقت ممكن

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العراق والاردن ومصر العراق الأردن

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