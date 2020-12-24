الدميري: 12% من العمالة المصرية يعملون في السياحة (فيديو)

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قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا بفيروس كورونا، حيث أن 12% من حجم العمالة المصرية يعمل في قطاع السياحة بواقع 3 مليون مواطن يعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع.



وأشار "الدميري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا في دعم القطاع منذ ظهور الجائحة، حيث قدمت الدولة تسهيلات بنكية، ودعم مالي، مشيدا بقرار مجلس الوزراء أمس بإقامة معارض سياحية.



وأوضح أن المعارض تعتبر أحد موارد قطاع السياحة والآثار من العملة الصعبة، فضلا على أنها تروج للسياحة المصرية، متمنيا أن يتحسن وضع السياحة في العام الجديد، متوقعا أن تحسن وضع السياحة عالميا سيكون تدريجيا لوجود تخوف من السفر بسبب الجائحة.

