الدميري: 12% من العمالة المصرية يعملون في السياحة (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا بفيروس كورونا، حيث أن 12% من حجم العمالة المصرية يعمل في قطاع السياحة بواقع 3 مليون مواطن يعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع.

وأشار "الدميري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا في دعم القطاع منذ ظهور الجائحة، حيث قدمت الدولة تسهيلات بنكية، ودعم مالي، مشيدا بقرار مجلس الوزراء أمس بإقامة معارض سياحية.

وأوضح أن المعارض تعتبر أحد موارد قطاع السياحة والآثار من العملة الصعبة، فضلا على أنها تروج للسياحة المصرية، متمنيا أن يتحسن وضع السياحة في العام الجديد، متوقعا أن تحسن وضع السياحة عالميا سيكون تدريجيا لوجود تخوف من السفر بسبب الجائحة.

أخبار تهمك

صفقة برشلونة الشتوية.. كومان يستهدف منبوذ مورينيو في توتنهام

منذ ساعة

أخطبوط مدريد يتغنى بميسي ويكشف سرا جديدا عنه

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يومين

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ أقل من ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحدد موعد مباراته ضد سونيديب في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال

منذ ساعة و 27 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

نجم توتنهام مطلوب في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 ص

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

08:59 ص

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

11:01 ص

صفقة برشلونة الشتوية.. كومان يستهدف منبوذ مورينيو في توتنهام

10:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن