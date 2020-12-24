قبيل بيعها.. ضبط 11 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين والتفتيش الصيدلي، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، حملة مكبرة علي الصيدليات ومخازن الأدوية ومكاتب المستلزمات الطبية، بدائرة مركز الحامول.

وأسفرت الحملة التي ضمت كل من شعبان داود، كبير مفتش مباحث التموين، ومحمد عبد القوى، ورضا داود، بالرقابة التموينية، والدكتور ماجد مصطفى، بالتفتيش الصيدلي، عن ضبط صيدلية بدون ترخيص بمدينة الحامول.

كما تم ضبط 11 ألف عبوة لأدوية متنوعة ومضاد حيوي، و100 بخاخة كحول، و10 علب كمامات، وجميعها مجهولة المصدر، بدون أي فواتير تدل علي مصدرها، بالإضافة إلي ضبط 475 قرص دواء وكريم، منتهي الصلاحية.

وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر 4011 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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