اعتقال 5 مسؤولين محليين كبار في إثيوبيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي
وكالات
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اعتقلت السلطات في إثيوبيا، صباح اليوم الخميس،  5 مسؤولين محليين كبار على صلة بقضايا أمنية في منطقة بنيشنقول –غوموز، بعد يوم من مقتل أكثر من 100 شخص من قبل مسلحين.

 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن قوات الجيش سيطرت على عاصمة إقليم تيجراي، بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.

 

 وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيغراي".

 

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان أن "الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلي".

 

وكانت حكومة أبي أحمد، تسعى لإخماد فصيل عرقي قوي هيمن على الحكومة المركزية لعقود قبل وصوله إلى السلطة في عام 2018.

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قضايا أمنية اعتقال 5 مسؤولين كبار إقليم تيجراي إثيوبيا

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