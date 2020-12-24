اليوم.. مجلس إدارة الأهلي يجتمع عبر الفيديو كونفرانس

يجتمع مجلس إدارة الأهلي اليوم برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالنادي.

ويعود مجلس الأهلى للاجتماع عبر الفيديو كونفراس بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا مجددا، وارتفاع معدل الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

ويناقش المجلس عدد من الملفات، أبرزها إنشاء فندق صغير بجوار التتش يعسكر فيه لاعبي الفريق الأول قبل المباريات، لتوفير الملايين التي تدفع سنويا على الفنادق.

ووصلت بعثة الأهلي صباح اليوم الخميس إلى القاهرة، بعد الفوز على فريق سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.