البورصة تفتح تعاملات اليوم على ارتفاعات جماعية لمؤشرتها

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد عصام
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افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس جلسة نهاية الأسبوع، على ارتفاعات جماعية قوية مصححة مسارها الهابط الذي سيطر عليها خلال هذا الاسبوع، وجعل رأسمال السوقي يحقق خسائر ضخمة.

 

 

وبعد مرور نحو 15 دقيقة على التداولات، قفز مؤشر البورصة الرئيسي " egx30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستويات 10690.50، وصعد المؤشر "egx70" متساوي الأوزان  بنسبة 1.54% ليصل إلى 2053.79 نقطة،  وطالت الارتفاعات المؤشر المؤي" egx100" الذي سجل نموا 1.28% ليصل إلى مستويات 2972.51 نقطة.

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