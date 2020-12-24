الأرصاد: الطقس معتدل على القاهرة والعظمى 20 (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري ودافئ على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد جنوب سيناء.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس باردًا على معظم الأنحاء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 20 والصغرى 12
الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14
مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 12
بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14
دمياط العظمى 19 والصغرى 14
الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 11
السويس العظمى 21 والصغرى 12
العريش العظمى 20 والصغرى 12
طابا العظمى 22 والصغرى 11
سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 7
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17
الغردقة العظمى 24 والصغرى 15
الفيوم العظمى 20 والصغرى 10
بني سويف العظمى 20 الصغرى 10
المنيا العظمى 20 والصغرى 10
أسيوط العظمى 21 والصغرى 10

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