الخشت يشارك في فعاليات منتدى التعاون الدولي لمعاهد كونفوشيوس في أفريقيا

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات "منتدى التعاون الدولي لمعاهد كونفوشيوس في أفريقيا" والذي نظمته المؤسسة الصينية الدولية لتعليم اللغة الصينية بالتعاون مع جامعة جيجيانغ للمعلمين، بهدف تعزيز التبادل والتعاون بين معاهد كونفوشيوس ومناقشة كيفية تعزيز التنمية المستدامة لمعاهد كونفوشيوس في المستقبل.





وتحدث الدكتور محمد الخشت، عن خبرات وممارسات معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، وأكد اهتمام الجامعة بمواصلة التطوير المستقبلي للمعهد. كما أشاد بالتعاون المتبادل مع الجامعات الصينية لتأسيس معاهد كونفوشيوس بشكل مشترك واستكمال تعليم اللغة الصينية، والتبادلات الثقافية بين مصر والصين.





حضر المنتدى الدكتورة رحاب محمود المدير المصري لمعهد كونفوشيوس، والدكتور دونغ بين المدير الصيني لمعهد كونفوشيوس، وعدد من رؤساء الجامعات الصينية والأجنبية في أفريقيا، والمديرين الصينيين والأجانب لمعاهد كونفوشيوس في أفريقيا وما يقرب من 300 خبير وباحث في اللغة الصينية وثقافتها والمختصين بالشأن الصيني.



