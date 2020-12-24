الخشت يشارك في فعاليات منتدى التعاون الدولي لمعاهد كونفوشيوس في أفريقيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات "منتدى التعاون الدولي لمعاهد كونفوشيوس في أفريقيا" والذي نظمته المؤسسة الصينية الدولية لتعليم اللغة الصينية بالتعاون مع جامعة جيجيانغ للمعلمين، بهدف تعزيز التبادل والتعاون بين معاهد كونفوشيوس ومناقشة كيفية تعزيز التنمية المستدامة لمعاهد كونفوشيوس في المستقبل.

وتحدث الدكتور محمد الخشت، عن خبرات وممارسات معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، وأكد اهتمام الجامعة بمواصلة التطوير المستقبلي للمعهد. كما أشاد بالتعاون المتبادل مع الجامعات الصينية لتأسيس معاهد كونفوشيوس بشكل مشترك واستكمال تعليم اللغة الصينية، والتبادلات الثقافية بين مصر والصين.

حضر المنتدى الدكتورة رحاب محمود المدير المصري لمعهد كونفوشيوس، والدكتور دونغ بين المدير الصيني لمعهد كونفوشيوس، وعدد من رؤساء الجامعات الصينية والأجنبية في أفريقيا، والمديرين الصينيين والأجانب لمعاهد كونفوشيوس في أفريقيا وما يقرب من 300 خبير وباحث في اللغة الصينية وثقافتها والمختصين بالشأن الصيني.

وعلى جانب آخر، أقامت المؤسسة الدولية لامتحانات اللغة الصينية، مراسم توزيع جوائز أفضل مراكز امتحانات للغة الصينية عن عام 2020، والتي فاز بها هذا العام 32 مركز امتحان من 1200 مركز حول العالم، وفاز معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة بالجائزة عن مصر والدول العربية وقارة أفريقيا، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة بهذه الجائزة حيث فاز بها المركز في عام 2017.

أخبار تهمك

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يوم

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

نجم توتنهام مطلوب في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف أخر تطورات ملف تجديد اللاعبين

منذ أقل من ساعة

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعات

قرعة نارية فى دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

منذ حوالي 8 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحدد موعد مباراته ضد سونيديب في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

أخطبوط مدريد يتغنى بميسي ويكشف سرا جديدا عنه

منذ ساعة و 8 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ ساعة و نصف

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

08:59 ص

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

12:22 ص

أخطبوط مدريد يتغنى بميسي ويكشف سرا جديدا عنه

09:20 ص

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن