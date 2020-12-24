اليوم.. اجتماع هام للبنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، لإقرار أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وهو آخر إجتماع لها في عام 2020.

وقبل هذا الاجتماع، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لتقليل تداعيات سلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد، وتوفير سيولة للشركات المتضررة من الأزمة، ومساعدة لانتعاش القروض الاستهلاكية، حيث قام بحفظها في اجتماعي شهر نوفمبر وديسمبر بنحو 50 نقطة اساس.

وأشاد صندوق النقد الدولي، في اجتماعه الأخير الموافقة على منح مصر حزمة تمويلية ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني بالسياسة النقدية للبنك المركزي التي نجحت في سيطرت على معدلات التضخم، وتوقع الصندوق أن يستفيد الاقتصاد المصري في تنشيط أدائه من خلال عملية التيسير النقدي التي قام بها المركزي مؤخرا.