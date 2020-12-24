الأرصاد: أمطار خفيفة اليوم على الوجه البحري والسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 20

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 23 ديسمبر 2020، شبورة مائية صباحا، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.





كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص سقوط وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.







ويكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري، وباردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 ديسمبر 2020 تسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.



