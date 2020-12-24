الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم الخميس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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حددت الأرصاد الجوية مناطق سقوط الأمطار، وتفاصيل طقس اليوم الخميس، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

سقوط أمطار على هذه المناطق
وتوقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة (40 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية
وحذرت الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم
وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 20 - 12 درجة، وعلى الإسكندرية بين 19 - 14، وعلى مطروح بين 18 - 13، وعلى سوهاج بين 22 - 10، وعلى قنا بين 24 - 10 درجة مئوية.

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