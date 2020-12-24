المنصورة يستقبل بلدية المحلة فى قمة مرتقبة بالمظاليم



وأعلن عبدالواحد قائمة لاعبى الفريق استعدادا للمباراة وضمت كلا من :



عاطف نصحي ، إبراهيم عبد المقصود ،وائل السعدنى ، أحمد سالم ، عبد الرحمن حسان ، محمد نجاتي ، أحمد دونجا ، مؤمن فكرى ، السيد زايد ، اسلام مرزوق ، تيجانا ، هانى الطامي ، محروس بومبة ، أوسكار ، عماد خيري ، جلال ، أحمد صبري ، شاكر ، عفرتو ، إسلام فايز ، شاهين.



وتعرض المنصورة لهزيمة أمام فاركو بهدفين بالجولة الماضية، ويحتل المركز التاسع بخمس نقاط فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثالث برصيد ٨ نقاط بفارق الأهداف خلف حرس الحدود.

يستضيف الفريق الأول بنادى المنصورة نظيره بلدية المحلة، في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، في لقاء قمة بمجوعة بحري، بدوري القسم الثاني.