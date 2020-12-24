الليلة..غادة رجب تطرح أغنيتها الجديدة "شمس الوصل"

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تستعد المطربة غادة رجب الليلة لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "شمس الوصل"، وهي من كلمات بدر بن شايق، ألحان عبد الله عبود، توزيع محمد كمال



وكانت غادة رجب قد أعلنت عن موعد طرح تلك الأغنية من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها، وعلقت عليها قائلة :"انتظروا غدًا شمس الوصل، كلمات بدر بن شايق، ألحان عبد الله عبود، توزيع محمد كمال".



وفي سياق آخر، انتهت المطربة غادة رجب مؤخرًا من تسجيل أغنيتها الجديدة "كلام كبار"، التي تتعاون فيها مع زوجها الشاعر عبد الله حسن، وهي من ألحان وتوزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد جودة.



