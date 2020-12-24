محافظ كفر الشيخ: 75% من إجمالي حجم مخالفات البناء بالمحافظة تقدم أصحابها على التصالح (فيديو)

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أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بإقبال المواطنين على التصالح على مخالفات البناء، حيث تلقت المحافظة 110 ألف طلب تصالح.



وأشار "نورالدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم إنشاء 88 مركز تكنولوجي مصغر داخل المدارس نظر للضغط الشديد على التقدم لطلبات التصالح، فضلا عن توفير آلية تقديم طلب التصالح اليكترونيا.



وأوضح أن نسبة التقدم على مخالفات البناء وصلت إلى 75% من إجمالي حجم المخالفات بالمحافظة، لافتا إلى أنهم قاموا بتوعية المواطنين بأهمية التقدم على التصالح.

