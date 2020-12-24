رئيس الوزراء الكويتي: بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارا من اليوم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارا من اليوم الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق، تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148773، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 924 حالة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح مجموع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3255 حالة.

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