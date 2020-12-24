الحمام يواجه المالية في مباراة هامة بالقسم الثاني



وإختتم نادي الحمام تدريباتة أمس الأربعاء بملعبه قبل الدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمباراة الهامة.





وأصطحب أيمن الجمل المدير الفني للفريق المطروحي 21 لاعب لقائمة المباراة وهم : إسلام الحريري، ومحمد عبد الستار" أوكا" ، وأحمد طعيمة، وأسامة رجب، وعلي حسين، وعبد الوهاب صابر، ومصطفي عفروتو، وأحمد بطوط، وعمار شحاتة، ومصطفي كاجو، وأكثم سمير، وأحمد عظيمة،وأيمن شعبان، وزياد المزين، ومحمد بكار، وخليل نيمار، وعماد حماد، ومحمود الزناتي، ومحمود أبوزيد، وإسلام جمارك، ووائل علي.



ويحتل الحمام المركز الخامس عشر برصيد نقطتين ، بينما يحتل المالية المركز السادس برصيد ٦ نقاط.

يلتقي فريق الحمام المطروحي عصر اليوم الخميس مع فريق مالية كفر الزيات في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني بملعب مالية كفر الزيات.