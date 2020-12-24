الجزيرة يستضيف سبورتنج في القسم الثاني

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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يستضيف نادي الجزيرة المطروحي نظيرة فريق سبورتنج السكندري اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني بملعب القرية الشبابية بأبو قير .

يذكر أن الجزيرة قد تعاقد مع منير عقيلة المدرب العام السابق للإتحاد السكندري ، والمقاصة لتولي المسئولية الفنية للفريق خلفا لمحمد سليمان الذي تم توجية الشكر لة بعد الخسارة من أبو قير للإسمدة 1/3 وقدم إعتذار ثاني يوم مباشرة من تولية المسئولية وسيقود الفريق يوسف حمدي المدرب العام.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، بينما يحتل سبورتنج المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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