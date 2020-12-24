بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

أهابت وزارة المالية بالتجار الذين شاركوا في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» المنتهية في ٢٥ نوفمبر الماضي، سرعة موافاتها بالمستندات المطلوبة لصرف مستحقاتهم مما قررته الخزانة العامة للدولة من دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة تتضمن: رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الجسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.

كانت الحكومة قد أطلقت المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك» بهدف كسر حالة الركود وتنشيط السوق وتحفيز الطلب على المنتج المحلى ورفع القدرات الشرائية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ومساعدتهم فى تلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات من الصنَّاع والتجار تصل إلى ٢٠٪، إضافة إلى ما تقدمه الخزانة العامة للدولة من دعم إضافى لأصحاب البطاقات التموينية بنحو ١٠٪ إذا كانت تخفيضات التجار والمصنعين أقل من أو تساوى ١٥٪، ويعادل ١٤٪ بدلاً من ١٠٪ إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من ١٥٪.