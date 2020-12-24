زلزال قوي بقوة 3.6 ريختر يضرب الجزائر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 3.6 درجة على سلم ريختر، جنوب شرق العمارية بولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

 

وبحسب الصحيفة الجزائرية، سجلت الهزة في حدود الساعة 19 و36 دقيقة بتوقيت الجزائر.

 

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، بأن مركز الهزة حدد بـ4 كم جنوب شرق العمارية بولاية المدية.

 

ولم تعلن السلطات الجزائرية، عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

 

وكانت الجزائر، شهدت في الفترة الأخيرة عودة للنشاط الزلزالي، بعد تسجيل هزات ارتدادية ضربت محافظات شرق وغرب وشمال البلاد، تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات بمقياس ريختر.

 

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