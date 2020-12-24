تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي إسلام صادق، تفاصيل الإجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، بين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

 

وأوضح صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten"، أن الاجتماع جاء لبحث أمر تجديد عقد ساسي مع الزمالك.

 

وأشار إلى أن أشرف صبحي أكد لفرجاني ساسي بأن وجوده في نادي الزمالك بات مطلبًا جماهيريًا، مؤكدًا له أن نادي الزمالك لا يعاني من أي أزمات مالية مثلما يتردد.

 

وأكد أن نادي الدحيل القطري يسعى إلى التعاقد مع فرجاني ساسي، بالإضافة إلى العديد من العروض من أندية إماراتية وسعودية.

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