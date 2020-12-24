بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يرغب مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسب ما أوضح الإعلامي إسلام صادق.

 

وأكد أن الأهلي يتواصل مع أوباما من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن محمود كهربا لاعب الأحمر يتوسط من أجل انتقال أوباما إلى الأهلي.

 

وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعقد جلسة معه من أجل معرفة رأيه فى الانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر.

 

وأوضح أن كهربا يجري محاولاته لاقناع أوباما بفكرة اللعب معه في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في المقابل اللاعب يماطل في تجديد عقده مع نادي الزمالك.

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