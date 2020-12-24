صفقة برشلونة الشتوية.. كومان يستهدف منبوذ مورينيو في توتنهام

يستهدف المدرب الهولندي كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع أحد نجوم توتنهام هوتسبير في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

كومان يستهدف التعاقد مع ندومبيلي

تحدث تقرير صحفي إسباني، عن الصفقة الوحيدة التي يرغب المدرب الهولندي رونالد كومان في ضمها إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، طلب من مسؤولي الأخير الحصول على خدمات ندومبيلي لاعب توتنهام هوتسبير في يناير المقبل.

وأوضح الموقع أن ندومبيلي لا يحظى بثقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، وهوا ما يسهل رحيله إلى برشلونة في الشتاء.

وأشار الموقع إلى أن العقبة الوحيدة لدى برشلونة في طريق الحصول على خدمات ندومبيلي، هي قيمة الصفقة التي تبل مبلغ 40 مليون يورو.

وأتم الموقع تقريره موضحا أن مسؤولي برشلونة يسعوا لإيجاد صيغة في التعاقد مع ندومبيلي تمكنه من الاستفادة من الدولي الفرنسي في يناير القادم.