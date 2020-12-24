تفاصيل إصابة حمدالله ومدة غيابه عن النصر السعودي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يفقتد فريق النصر السعودي إلي جهود مهاجمه الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمدة أسبوعين بسبب الإصابة.


ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية: أن حمد الله أجري فحوصات طبية في أحد المراكز الطبية، واثبتت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الضامة.


وكان حمد الله تعرض للإصابة خلال مباراة النصر والباطن يوم الإثنين الماضي، وعلي أثرها سيغيب لمدة أسبوعين، ليخضع إلي برنامج تأهيلي بداية من اليوم الأربعاء.


وتؤدي هذه الإصابة إلي غيابه عن مباراتي النصر أمام ضمك والفيصلي في الجولتين العاشرة والحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.


ومن المقرر ان يعود هداف دوري أبطال آسيا إلى الملاعب، بشكل تدريجي أمام فريق العين في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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