الزمالك يكشف أخر تطورات ملف تجديد اللاعبين

كشف المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، خلفًا لمجلس مرتضى منصور، أن اللجنة تحترم الأحكام القضائية.

وقال هشام إبراهيم للموقع الرسمي لنادي الزمالك: علينا إحترام وتنفيذ الأحكام القضائية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء النادي.





وأوضح: ان باقي حالات شطب العضوية يتم حاليًا تشكيل لجنة، لدراسة موقف كل عضو مشطوب بمفرده، ممن لم يحصلوا على أحكام قضائية؛د، لاتخاذ القرار الموافق لصحيح القانون واللائحة.





وأردف: وبخصوص العاملين الذين تم إنهاء عملهم ومؤمن عليهم وأقاموا قضايا ضد النادي، فإن اللجنة تؤكد أنه في حالة حصول أي منهم على حكم قضائي نهائي مشمولًا بالصيغة التنفيذية فسيتم تنفيذه على الفور.





وتواصل اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك واللجنة التنفيذية اجتماعات خلال الأسبوع القادم في كافة قطاعات النادي، لدراسة التقارير المكلفين بها تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة بشأن إعادة وهيكلة وتطوير كافة القطاعات بالنادي.





أما بشأن فريق الكرة ومقدمات عقود اللاعبين، فإن هناك جلسات مع اللاعبين كل منهم علي حدة، ويوجد مفاوضات في الوقت الراهن، وكل ما يثار في الإعلام اجتهادات صحفية.