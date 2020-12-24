أخطبوط مدريد يتغنى بميسي ويكشف سرا جديدا عنه

أشاد السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.





واجري اوبلاك مقابلة مع شبكة "سكاي سبورت"، ووصف ليونيل ميسي انه عبقري، في أعقاب تسجيله الهدف رقم 644 رفقة مع برشلونة ليصبح الهداف التاريخي لنادٍ واحد متفوقًا على الأسطورة البرازيلي بيليه.





وعن أول مباراة خاضها أوبلاك أمام ميسي، قال: إنه يرى أقدامي إذا تقدمت خطوة للأمام، سيرى ذلك وسيسدد في الجانب الآخر، لذلك هو الأفضل ومن الصعب للغاية اللعب أمامه.





وأشار: هو لا يظهر ذلك لكنه دائمًا ما يرى ويشاهدك دائمًا، عيناه على الكرة لكنه يراك، هو يرى كل شيء، وفقاً لما أعتقده.





وأوضح: لا يزال ميسي اللاعب الأفضل في العالم، سجل في مرماي الكثير من الأهداف، بشكل زائد عن الحد، لكنه لاعب كبير ومذهل، هو أفضل لاعب سجل في مرماي الكثير من الأهداف وأحياناً تتساءل كيف يسجل بهذه السهولة؟