رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

طالب رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، بالاستغناء عن خدمات المغربي محمد أوناجم جناح الزمالك في الفترة القادمة.

 

وقال عبد العال عبر قناة TEN، إن بقاء أوناجم مع الزمالك إهدار للمال العام، ولا يستطيع اللعب في فريق بقيمة الزمالك ويجب رحيله في أسرع وقت، خاصة أنه لم يقدم شيئاً يذكر سوى هدفه في لقاء الترجي بدوري أبطال أفريقيا.

 

وأشار إلى أن حميد أحداد حتى الآن لا يصلح للعب في الزمالك، مؤكدًا أن أحداد بحاجة للعب في مركزه الأصلي كمهاجم وليس كجناح للحكم على مستواه.

 

ولم يقدم أحداد وأوناجم المستوى المنتظر منهم في بداية الموسم الحالي مع الزمالك.

أخبار تهمك

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

قرعة نارية فى دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يوم

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد قرعة كأس العالم للأندية في قطر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 21 ساعة

نجم توتنهام مطلوب في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة عشر

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال: طاهر تعرض لعدد من المؤامرات..وقناة النادي هاجمته

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

12:22 ص

نجم توتنهام مطلوب في برشلونة

07:10 ص

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن