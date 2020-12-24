رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

طالب رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، بالاستغناء عن خدمات المغربي محمد أوناجم جناح الزمالك في الفترة القادمة.

وقال عبد العال عبر قناة TEN، إن بقاء أوناجم مع الزمالك إهدار للمال العام، ولا يستطيع اللعب في فريق بقيمة الزمالك ويجب رحيله في أسرع وقت، خاصة أنه لم يقدم شيئاً يذكر سوى هدفه في لقاء الترجي بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن حميد أحداد حتى الآن لا يصلح للعب في الزمالك، مؤكدًا أن أحداد بحاجة للعب في مركزه الأصلي كمهاجم وليس كجناح للحكم على مستواه.

ولم يقدم أحداد وأوناجم المستوى المنتظر منهم في بداية الموسم الحالي مع الزمالك.