تسجيل أكثر من 800 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بألمانيا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، تسجيل أكثر من 800 حالة وفاة جديدة و32 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 28770 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات مليونا و585115 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

ورجح رئيس "معهد روبرت كوخ"، في وقت سابق، أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا.