الحضري يكشف سبب عدم تعاقده مع النجم الساحلي

أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن ظروف مرض والدته في الوقت الحالي، منعته من التعاقد مع النجم الساحلي، لتولي مهمة تدريب حراس المرمى بالنادي التونسي.

وقال الحضري في تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم": "إدارة النجم الساحلي التونسي تحدثت معي لتولي تدريب حراس مرمى الفريق، قبل تولي البرتغالي جورفان فييرا تدريب الفريق، بالإضافة إلى الإشراف على فرق الناشئين والأكاديمية بالنادي".

وأضاف: "حصلت على دورات تدريبية خلال الفترة الماضية من تركيا وألمانيا وهونج كونج، بالإضافة إلى دورة تدريبية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف".

وتابع حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، قائلا: "الموسم الماضي تلقيت عرضا لتدريب حراس مرمى فريق مصر للمقاصة، لكني اعتذرت لاكتساب المزيد من الخبرات".

وختم "في حال تلقيت أي عروض محلية في الوقت الحالي سوف أقوم بدراستها وأعلن قراري النهائي".