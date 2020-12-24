ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم ليون

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم قلب الدفاع من بطولة الدوري الفرنسي أثناء فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن ليفربول يرغب في التعاقد مع الهولندي سفين بوتمان نجم دفاع ليل الفرنسي المتألق في الموسم الحالي مع فريقه.
وأشار الموقع الفرنسي أن بوتمان البالغ من العمر 20 عامًا كان قد انضم إلى ليل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من آياكس أمستردام مقابل مبلغ 8 مليون يورو.
وأفاد الموقع الفرنسي بأن بوتمان شارك حتى الآن في 22 مباراة مع فريق الشمال الفرنسي وساهم في تصدر فريقه لبطولة الدوري الفرنسي برفقة ليون.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد قرعة كأس العالم للأندية في قطر

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

قرعة نارية فى دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبدالعال: طاهر تعرض لعدد من المؤامرات..وقناة النادي هاجمته

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 20 ساعة

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة عشر

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يوم

نجم توتنهام مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

12:22 ص

نجم توتنهام مطلوب في برشلونة

07:10 ص

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن