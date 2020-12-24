ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم ليون

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم قلب الدفاع من بطولة الدوري الفرنسي أثناء فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن ليفربول يرغب في التعاقد مع الهولندي سفين بوتمان نجم دفاع ليل الفرنسي المتألق في الموسم الحالي مع فريقه.

وأشار الموقع الفرنسي أن بوتمان البالغ من العمر 20 عامًا كان قد انضم إلى ليل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من آياكس أمستردام مقابل مبلغ 8 مليون يورو.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن بوتمان شارك حتى الآن في 22 مباراة مع فريق الشمال الفرنسي وساهم في تصدر فريقه لبطولة الدوري الفرنسي برفقة ليون.



