موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا علي نظيره أرسنال، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت القادم.





وستقام المباراة علي ملعب الإمارات معقل الجانرز، بقيادة تحكيمية للدولي الإنجليزي مايكل أوليفير، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، علي قناة بين سبورتس 1.





ويحتل البلوز المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، بينما الجانرز يحتل المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.



