ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة عشر









انتهت أمس الأربعاء أخر أربع مواجهات من منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وستنطلق منافسات الجولة السادسة عشر يوم الثلاثاء المقبل 29 ديسمبر.





ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها في المسابقة.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:





1- أتليتكو مدريد 32 نقطة.

2- ريال مدريد 32 نقطة.

3- ريال سوسيداد 26 نقطة.

4- فياريال 26 نقطة.

5- برشلونة 24 نقطة.

6- إشبيلية 23 نقطة.

7- غرناطة 21 نقطة.

8- سيلتا فيجو 20 نقطة.

9- أتليتك بلباو 18 نقطة.

10- قادش 18 نقطة.

11- خيتافي 17 نقطة.

12- ريال بيتيس 16 نقطة.

13- فالنسيا 15 نقطة.

14- ليفانتي 15 نقطة.

15- إيبار 15 نقطة.

16- إلتشي 15 نقطة.

17- ديبورتيفو ألافيس 14 نقطة.

18- بلد الوليد 14 نقطة.

19- أوساسونا 12 نقطة.

20- هويسكا 12 نقطة.



