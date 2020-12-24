ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة عشر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


انتهت أمس الأربعاء أخر أربع مواجهات من منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وستنطلق منافسات الجولة السادسة عشر يوم الثلاثاء المقبل 29 ديسمبر.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها في المسابقة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:

1- أتليتكو مدريد 32 نقطة.
2- ريال مدريد 32 نقطة.
3- ريال سوسيداد 26 نقطة.
4- فياريال 26 نقطة.
5- برشلونة 24 نقطة.
6- إشبيلية 23 نقطة.
7- غرناطة 21 نقطة.
8- سيلتا فيجو 20 نقطة.
9- أتليتك بلباو 18 نقطة. 
10- قادش 18 نقطة.
11- خيتافي 17 نقطة. 
12- ريال بيتيس 16 نقطة.
13- فالنسيا 15 نقطة.
14- ليفانتي 15 نقطة. 
15- إيبار 15 نقطة.
16- إلتشي 15 نقطة.
17- ديبورتيفو ألافيس 14 نقطة.
18- بلد الوليد 14 نقطة.
19- أوساسونا 12 نقطة.
20- هويسكا 12 نقطة.

أخبار تهمك

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد قرعة كأس العالم للأندية في قطر

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يوم

نجم توتنهام مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة عشر

منذ حوالي 3 ساعات

قرعة نارية فى دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبدالعال: طاهر تعرض لعدد من المؤامرات..وقناة النادي هاجمته

منذ ساعتين و 49 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

12:22 ص

نجم توتنهام مطلوب في برشلونة

07:10 ص

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن