احتفالات العيد القومي لبورسعيد علي مسرح الثقافة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
بوابة الفجر
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في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالعيد القومي لبورسعيد، أقيم على خشبة مسرح القصر عرض فنى لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية قدموا فيه مجموعة من الأغانى المتنوعة منها "مبروك يا بلدنا فى يوم عيدك" والتى بدأت بها فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية بقيادة الفنان الكابتن محمد صالح ومدير الفرقة محمود بيومى، كما تضمنت باقة متنوعة من أشهر التابلوهات الراقصة على أنغام السمسمية التى عبرت عن التراث والفلكلور الشعبي المصري بمختلف بيئاته، منها الذى يعبر عن صيادى وبائعي أم الخلول فى بورسعيد، ثم استعراض البحرية  وإستعراض جاى من الصعيد والتحطيب وسلم علي ثم استعراض جتالة عيونك جتالة، اعقبه إستعراض حلوة بلاد النوبة" واختتمت الفرقة الحفل بتابلوه مبروك يا بلدنا فى يوم عيدك وسط حضور جماهيري التزم بالإجراءات الاحترازيه.

اقيمت مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد، حيث نظم بيت ثقافة النصر عرض لكتاب "حكاية الولاد والارض" للكاتب الصحفى محمد نبيل، وقام بالعرض الكتاب الصحفى محمد خضير واوضح أن الكتاب يستعرض شهداء الوطن ويحكى عنهمو زوجاتهم وامهاتهم ومواقفهم البطولية فى سبيل الوطن، كما أقام بيت ثقافة الهيئة ورشة حكي عن كتاب الساعة 
للكاتب د. يعقوب الشاروني تعلمنا من خلالها كيف تم اختراع الساعه وانواعها وأنها ساعدتنا أن نحافظ علي الوقت ونحترمه وننظمه وعدم إهدار الوقت، اعداد فريال السيد العربي.

نفذ بيت ثقافة الكاب ورشة رسم بمناسبة العام الجديد والتي تستخدم فيها خامات بسيطة من اسكتش رسم وأقلام رصاص ملونة تعبر عن الاحتفالات باقتراب العام الجديد.

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