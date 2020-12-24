موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:25 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستقبل فريق الأهلي لكرة القدم نظيره الإتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة علي ملعب الأهلي وي السلام، في السابعة والنصف مساء يوم الإثنين القادم، والتي تأجلت بسبب مشاركة الأهلي الإفريقية.

وكان الأهلي لعب أمس الأربعاء ضد سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه أليو ديانج.

واقترب الأهلي من الصعود إلى دور المجموعات في البطولة، بعد فوز ثمين خارج قواعده، قبل أن يستقبل نفس الفريق أحد أيام 5 أو 6 يناير المقبل في إياب دور الـ 32 من البطولة.

يذكر ان مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كانت محدد لها يوم الإثنين المقبل، تأجلت إلي أجل غير مسمى، لتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، والزمالك أمام سموحة بدلًا عنها.

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