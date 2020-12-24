موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يستقبل فريق الأهلي لكرة القدم نظيره الإتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.





وستقام المباراة علي ملعب الأهلي وي السلام، في السابعة والنصف مساء يوم الإثنين القادم، والتي تأجلت بسبب مشاركة الأهلي الإفريقية.





وكان الأهلي لعب أمس الأربعاء ضد سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه أليو ديانج.





واقترب الأهلي من الصعود إلى دور المجموعات في البطولة، بعد فوز ثمين خارج قواعده، قبل أن يستقبل نفس الفريق أحد أيام 5 أو 6 يناير المقبل في إياب دور الـ 32 من البطولة.



