بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد قرعة كأس العالم للأندية في قطر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقبلة المقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الأتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021 ستكون يوم 19 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية المقبلة بصفته بطل أفريقيا رفقة نادي باير ميونيخ الألماني بطل أوروبا واولسن الياباني بطل آسيا.

ولم يتم تحديد حتي الآن بطل امريكا الجنوبية فى البطولة التي ستقام فى العاصمة القطرية الدوحة فى شهر فبراير من عام 2021.

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