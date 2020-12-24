مطور برمجيات: التكنولوجيا تحل معظم مشاكل البشر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:41 ص
أحمد النعيمي
أحمد النعيمي
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قال أحمد النعيمي، مطور برمجيات، إن التكنولوجيا في العصر الحالي تعد أهم العوامل التي نعتمد عليها بشكل دائم، فأصبحت متواجدة في كل شي نقوم به، لأنها تستخدم في جميع مجالات الحياة.

وتابع "النعيمي" خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" اليوم الأربعاء: "يومًا بعد يوم يزداد اعتمادنا على التكنولوجيا سواء من خلال التواصل أو المواصلات أو البحث عن أي معلومة أو حتى التسلية، مؤكدًا بفضل الثورة التي حصلت في تكنولوجيا الفضاء استطاع البشر أن يصلوا إلى سطح القمر.

وأشار إلى أن معظم الشركات قامت بإنشاء أقسام للبحوث والتطوير لكونها حاجة ملحّة لا مفر منها، ولكونها تلعب دورًا مهم في معظم مجالات الحياة وبمعنى آخر فهي تحل معظم مشاكل البشر، وهذا دليل على أن التكنولوجيا أصبحت عمود الخيمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي شئ.

وواصل حديثه، قائلًا: "في الوقت الراهن الاستفسار عن المعلومة في مختلف الظروف والأوقات ومن مصادر شتى أصبح متاحه وهذا الفضل يرجع إلى التكنولوجيا، فالمعرفة أصبحت عالمية بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتابع مطور البرمجيات: "بالنسبة للهواتف، فإن الحاجة إلى التواصل في أي وقت وفي أي مكان حث العلماء إلى اختراع الهواتف النقالة ولم يقفوا عند هذا الحد بل حدث تطور في المزايا والمزيد من الألعاب ووسائل الترفية الأخرى إلى أن توصلوا إلى اختراع هواتف وحاسب آلي يمكن حمله وهذا لسهولة التعامل".

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