مدرب حراس لوس أنجلوس: كنا نريد مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية









أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس لوس أنجلوس الأمريكي، أنه حزين لخسارة لنهائي دوري أبطال الكونكاكاف أمام تيجيريس المكسيكي.





وقال زكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حزين لخسارة نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، كنا متقدمين لأخر ربع ساعة والمباراة كانت صعبة".



