عاشرها مثل الأزواج.. ضبط نجار أقام علاقة جنسية مع خطيبته بالدقهلية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:18 ص
مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية
محمد كشك
Advertisements
تمكن رجال أمن الدقهلية من ضبط نجار عاشر خطيبته معاشرة الأزواج، بقرية مسعد نور الدين التابعة لمركز الجمالية بالدقهلية أثناء تردده على منزل خطيبته.

وحرر والد الفتاة "ماجدي م ا أ" 34 سنة، ومقيم عزبة" مسعد نور الدين" دائرة مركز الجمالية، وبرفقته كريمته " علياء م م ا" 16 سنة لا تعمل، ومقيمة طرفه بذات العنوان محضرا بمركز شرطة الجمالية اتهم فيه خطيب نجلته بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

واكد والد الفتاة في محضره قيام خطيب کريمته سابقا، ويدعى "علي أ ا ا" ۲۱ سنة نجار، ومقيم بذات الناحية بالتعدي جنسيا على كريمته ومعاشرتها معاشرة الأزواج، أثناء تردده على المنزل إبان فترة خطبتها.

وبسؤال المجني عليها أيدت ذات المضمون، وأضافت بقيام المتهم بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها.

وتمكن رجال مباحث الجمالية من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة برضاها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7145 لسنة 2020 جنح مركز الجمالية، وجاري الفحص والعرض على النيابة العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الدقهلية

أخبار تهمك

نجم توتنهام مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

قرعة نارية فى دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة عشر

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يوم

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبدالعال: طاهر تعرض لعدد من المؤامرات..وقناة النادي هاجمته

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد قرعة كأس العالم للأندية في قطر

منذ أقل من ساعتين

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

انفراد.. تفاصيل اعتراف أب عاشر ابنته 15 عاما في الإسماعيلية

بعد الذهاب معهم برضاها.. 3 أشخاص يغتصبون فتاة بشبرا الخيمة

عاشروها معاشرة الأزواج.. حجز المتهمين بالتعدي جنسيا على طالبة شبرا الخيمة

بعد فسخ خطبتها.. سائق يتهم خطيب نجلته بمعاشرتها جنسيا في قليوب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

12:22 ص

نجم توتنهام مطلوب في برشلونة

07:10 ص

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن