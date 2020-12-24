عاشرها مثل الأزواج.. ضبط نجار أقام علاقة جنسية مع خطيبته بالدقهلية

تمكن رجال أمن الدقهلية من ضبط نجار عاشر خطيبته معاشرة الأزواج، بقرية مسعد نور الدين التابعة لمركز الجمالية بالدقهلية أثناء تردده على منزل خطيبته.





وحرر والد الفتاة "ماجدي م ا أ" 34 سنة، ومقيم عزبة" مسعد نور الدين" دائرة مركز الجمالية، وبرفقته كريمته " علياء م م ا" 16 سنة لا تعمل، ومقيمة طرفه بذات العنوان محضرا بمركز شرطة الجمالية اتهم فيه خطيب نجلته بمعاشرتها معاشرة الأزواج.





واكد والد الفتاة في محضره قيام خطيب کريمته سابقا، ويدعى "علي أ ا ا" ۲۱ سنة نجار، ومقيم بذات الناحية بالتعدي جنسيا على كريمته ومعاشرتها معاشرة الأزواج، أثناء تردده على المنزل إبان فترة خطبتها.





وبسؤال المجني عليها أيدت ذات المضمون، وأضافت بقيام المتهم بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها.





وتمكن رجال مباحث الجمالية من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة برضاها.



