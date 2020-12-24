ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة عشر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:06 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يحتل كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 8 أهداف.

و انتهت أمس الأربعاء أخر أربع مواجهات من منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وستنطلق منافسات الجولة السادسة عشر يوم الثلاثاء المقبل 29 ديسمبر.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز:

1 – كريم بنزيما ريال مدريد  8 أهداف.

2 – جيرارد مورينو فياريال 8 أهداف

3 – إياجو أسباس سيلتا فيجو 8 أهداف.

4 – لويس سواريز أتلتيكو مدريد 7 أهداف.

5 – ميكيل أويارزابال ريال سوسيداد 7 أهداف.

6 – ليونيل ميسي برشلونة 7 أهداف.

7 – باكو ألكاسير فياريال  5 أهداف.

8 – ماركوس يورينتي أتلتيكو مدريد 5 أهداف.

9 – جواو فيليكس أتلتيكو مدريد 5 أهداف.

10 – كارليس سولير فالنسيا  5 أهداف

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