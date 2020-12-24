رضا عبدالعال مهاجمًا أوناجم: لم يقدم أي شيء للزمالك وبقائه إهدار للمال العام









كشف رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن رأيه في تواجد محمد أوناجم في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ظل استبعاده خلال الفترة الأخيرة من قبل البرتغالي جايمي باتشيكو.





وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج البريمو، "محمد أوناجم حصل على جميع الفرص مع نادي الزمالك وفي الوقت الحالي، من المفترض أن يرحل اللاعب على النادي لأن تواجده بالفريق يعد إهدار للمال العام".





واضاف، " محمد اوناجم لايستطيع اللعب في الأندية الكبري مثل الزمالك والأهلي، ولابد أن يرحل اللاعب عن النادي خلال الساعات القليلة القادمة".



