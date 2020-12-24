الداخلية تكشف تفاصيل فيديو فتاة تلقن طفلة ألفاظ سباب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو تلقن طفلة ألفاظ سباب، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.





جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام إحدى الفتيات بتلقين طفلة صغير عبارات سباب ليست لشخص محدد.





وتبين أن الطفلة الصغيرة نجلة شقيقتها، ومقيمة طرف أسرتها بدائرة مركز شرطة أجا.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الفتاة، وبمواجهتها قررت بقيامها بتصوير مقطع الفيديو بغرض إرساله على جروب خاص بها وأصدقائها عبر تطبيق "واتسآب" وعدم علمها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.



