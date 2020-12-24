الداخلية تكشف تفاصيل فيديو فتاة تلقن طفلة ألفاظ سباب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو تلقن طفلة ألفاظ سباب، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام إحدى الفتيات بتلقين طفلة صغير عبارات سباب ليست لشخص محدد.

وتبين أن الطفلة الصغيرة نجلة شقيقتها، ومقيمة طرف أسرتها بدائرة مركز شرطة أجا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الفتاة، وبمواجهتها قررت بقيامها بتصوير مقطع الفيديو بغرض إرساله على جروب خاص بها وأصدقائها عبر تطبيق "واتسآب" وعدم علمها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الداخلية الأمن

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 16 ساعة

أوباما يقترب من الأهلي بمساعدة كهربا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يوم

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تُفجر مفاجأة عن السلالة الجديدة لكورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يُطالب زيادة عقده من أجل التجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قرعة نارية فى دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أمن الدقهلية يتمكن من ضبط "سفاح المنصورة" المتحرش بالفتيات أمام الجامعة

ضبط عاطل وربة منزل وبحوزتهما ربع طن بانجو وسلاح ناري بالدقهلية

ضبط اثنين يحرضان طفلا على إشعال سيجارة "بانجو" بالشرقية

ضبط طالب يرتدى ملابس نسائية وينشر الفيديو على تيك توك

ضبط 90 شخصا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء خلال 24 ساعة

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف ملابسات سقوط شاب من أعلى عقار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

12:22 ص

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

12:41 ص

الكشف عن تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

01:08 ص

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن