موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني





يستعد فريق برشلونة لمباراة قوية أمام نظيره إيبار، يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.





وسيدخل البارسا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره بلد الوليد، بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الماضية من الليجا.





ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة والعاشرة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جرينتش.





وسيذاع اللقاء حصريا عبر قناة bein sport التابعة لشبكة قنوات بين سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز.



