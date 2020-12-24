موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:27 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستعد فريق برشلونة لمباراة قوية أمام نظيره إيبار، يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

وسيدخل البارسا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره بلد الوليد، بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الماضية من الليجا.

ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة والعاشرة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جرينتش.

وسيذاع اللقاء حصريا عبر قناة bein sport التابعة لشبكة قنوات بين سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل برشلونة المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد إيبار في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.

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