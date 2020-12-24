رضا عبدالعال يحذر مروان محسن من تواجده في الأهلي









حذر رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، لاعب القلعة الحمراء مروان محسن، من التواجد في النادي خلال الفترة المقبلة.





وأوضح عبد العال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، أن مروان محسن في خطر مع النادي الأهلي، خاصة بعد تألق محمد شريف خلال الفترة الأخيرة.





وأشاد عبدالعال بـ محمد شريف، مؤكدا أنه يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية للغاية، وسيكون رقم واحد في خط هجوم القلعة الحمراء.



